Depurar responsabilidades

ÉBOLA:



José María; Para mi parecer, fallo humano. Podría ser tan simple como que el paciente haya tosido por lo que expulsa líquido infectado, la auxiliar con sus guantes coge la ropa del paciente y por casualidad se frota los ojos porque le Sudán las gafas. El líquido ocular es lo mismo que saliva o sangre.



CARMEN: Por favor, dejen de repetir que la persona infectada es una enfermera. Es una auxiliar de clínica y es un categoría profesional completamente distinta, con responsabilidades distintas.

Estamos ante un fallo humano, como el del conductor del tren que descarrilo en Santiago, o el del conductor del metro en Valencia o tantos otros fallos humanos que los políticos de turno aprovechan para achacar al partido gobernarte sin importarles el daño que producen en la credibilidad de las instituciones. Si esta persona no se hubiera infectado, todo el tema hubiera quedado como un éxito de la sanidad española, que por cierto salvo fallos humanos es excelente y ejemplar.



CÉSAR: El primer fallo de la cadena de errores es traerles donde no hay ningún hospital preparado para ello.



De RESPONSABILIDADES



RICARDO: Los mismos que exigen responsabilidades políticas por ello, son aquellos que exigen las mismas responsabilidades por impedir el acceso de inmigrantes a través de las vallas de Ceuta y Melilla o por las devoluciones en caliente, sin importarles si dichos inmigrantes (muchos procedentes de Sierra Leona) pudieran estar contagiados del virus del ébola o de cualquier otra enfermedad contagiosa y que deben ser atendidos por nuestra Guardia Civil y nuestro personal sanitario "protegidos" exclusivamente por guantes de latex y mascarillas. Es vergonzoso el uso político de ésta desgracia



MARIA: Aquí hay muchas cosas discutibles, desde traer a las personas infectadas, decisión de nuestro gobierno, a los médicos que no dieron importancia a la enfermera cuando acudió con fiebre. Para mí hay responsabilidades que depurar.



MIGUEL cree que Ana Mato debería haber esperado más de las 2 horas que esperó para dar información, pero seguramente la rdp habría ido mejor



JUAN: Tras el comentario de Pilar y sobre la paciencia en este país... Si algo caracteriza a nuestra sociedad es querer las cosas antes de tener una explicación lógica. Ya tuvimos prisas para el 11M y tuvimos respuestas equivocadas. Está claro que ni los ciudadanos ni el gobierno son capaces de gestionar la ansiedad, unos por el miedo a contagio, otros por el miedo a la mala prensa.



DEBATE PERRUNO



SARA: Por qué no vigilar su evolución? En ocasiones me sorprendo y me avergüenzo de vivir en este país. Habría que mantener a este animal en cuarentena.



CARLOS: No nos preocupa más el perro q las personas. Pero xq no se le hacen las pruebas convenientes antes de tomar la decisión . Que son caras ? También fue caro el ir a recoger a los misioneros. También son caros los aeropuertos abandonados... También son caras tantas cosas tan inútiles que se hacen a diario que lo del perro podría servir para investigar



PASIÓN DE CATALANES



FELIX: A modo de comentario: Si Francia, Alemania, Reino Unido tienen su industria, España debe tener su industria. Si resulta que Cataluña se independiza, esa industria tiene que estar en España, ya que desde España no se puede mantener la industria de un país extranjero, aprovechando que el 80% de la industria instalada en Cataluña trabaja para el resto de España.