¿Cuándo despegamos de verdad?

Esta semana Exceltur ha sido optimista en sus exposiciones y anunció que el turismo a partir del verano, no seguirá destruyendo empleo como ha pasado en el primer semestre del año. El PIB turístico sigue creciendo y en 2013 seguimos pensando muchos, que puede ser el mejor año turístico para España después del 2007, donde nos acercamos a los sesenta millones de viajeros.

Yo, particularmente, permítanme que apueste porque así sea, porque ya es hora de que nuestra falsa modestia, mal administrada, nos permita ver las cosas tal y como son. España ha sido y volverá a ser el segundo destino turístico mundial después de Estados Unidos , de hecho seguimos siendo los segundos en ingresos por turismo y es así, porque los millones de viajeros que nos visitan cada año nos prefieren y prefieren además de nuestras playas , nuestras rías, ríos, fuentes, montañas, nuestro rico Patrimonio , nuestra gastronomía , nuestros caminos ( sobre todo uno que es universal, el camino de las estrellas o de Santiago ) y senderos para caminar, mares para navegar y nuestras Fiestas …y así, hasta el infinito. Si me apuran un poco, también nuestra idiosincrasia a la hora de disfrutar del tiempo de ocio. ¿Entonces porque estamos continuamente quejándonos y diciendo a diestro y siniestro que estamos viviendo turísticamente de las desgracias y la inestabilidad de los vecinos del otro lado del Mediterráneo?, que no negamos que en algo nos beneficia, pero no al 100% como creen y manifiestan algunos.

Bueno seguimos; las más beneficiadas, del crecimiento del turismo extranjero que nos visita, al parecer son nuestras Islas, algo en lo que insiste el Sr. Zoreda de Exceltur, de ahí que los empresarios turísticos de Baleares sean los mas optimistas y en Cataluña los mas cautos, a pesar de su liderazgo en turismo extranjero, así que vamos a ver si no morimos de éxito y nos conducimos como sabemos hacerlo, para sembrar para el futuro fidelizando, a todos los que nos visitan a través de la Calidad ¿ saben ustedes que Andalucía presenta al parecer todos los signos de liderar la calidad turística a nivel nacional? y ¿saben ustedes porque la Señora Lagarde de FMI , tiene “enfilada” la Eurozona? ,¿Por qué vuelve a las andadas y dice según el Mundo ayer, que “el crecimiento podría ser menor de lo previsto debido al prolongado periodo de estancamiento en la zona euro”?, pero le sale al “trapo” el Vicepresidente de la Comisión Europea y de los asuntos económicos, el señor Olli Rehn, asegurando que “la Unión Europea está saliendo poco a poco de la recesión “y añade, que volverá a crecer en la segunda mitad de este año, algo que secunda el Sr. Guindos, con respecto a la economía y el empleo de nuestro país, vaticinando que es posible que las próximas cifras de empleo hasta junio, reflejen una ligera subida de contrataciones fuera de los momentos álgidos que produce el turismo .

Pero amigos míos ¡¡¡ la gasolina y el gasóleo han subido casi un 2%, eso para alegrarnos Julio y la electricidad subirá en agosto otra vez, aprovechando que estaremos un poco mas relajados por el calor, lo que no sube ni por casualidad es el consumo, será ya bien entrado el catorce, cuando nuestra Gente Viajera, ante ese crecimiento que se nos vaticina, vuelva por sus fueros y pueda dormir un poco mas tranquila y seguir viajando.

Para ir facilitando las cosas , Aena a la par que prepara su privatización, invierte en los aeropuertos para ofrecer mas comodidad a los viajeros ,Iberia ha lanzado una campaña de promoción, donde el cliente elige el precio del billete para volar a Nueva York , una promoción que ha roto todas las expectativas , así que la compañía, después de recibir más de un millón de peticiones en los primeros minutos, ha tenido que anunciar que reanudaran la operación a través de Facebook para que todo el mundo tenga acceso. Renfe por su parte comienza a tener detalles que cambiaran poco a poco la fisonomía de la compañía ante los consumidores, devuelve el 100% de un billete en el Ave Alicante -Madrid por un fallo de la climatización, todo un detalle dentro de la política d su Presidente, Julio Gómez Pomar.

Amigos, que sí!!, que estamos en la pista de despegue , sólo nos falta saber cuando despegamos de verdad… y que los políticos cambien el estribillo de los últimos días sobre la comparecencia de Rajoy , parece que no tienen mejor que hacer algunos, que interferir la labor de la justicia .