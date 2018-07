Cuando se apagan los focos

Uno de los últimos en unirse a la moda, aunque no es su primera incursión literaria, ha sido Rob Lowe, al que hemos podido ver en producciones televisivas como la reputada El Ala Oeste de la Casa Blanca, o más recientemente Parks & Recreation. Con el título de Love Life el actor que acaba de cumplir 50 años repasa su vida familiar, junto a su mujer y sus hijos, y su carrera artística, con anécdotas laborales, así como sus ligues y su azarosa vida sentimental. Entre las curiosidades encontramos que Lowe hubiera podido encarnar al Dr. Sheperd de Anatomía de Grey de no ser porque ya tenía un acuerdo verbal para una serie de CBS que no pasó del quinto episodio.

Precisamente hoy, ocho de abril, llega a las librerías norteamericanas y las plataformas habituales Dirty Daddy, el debut literario del comediante y actor Bob Saget. Si con este nombre no nos viene nadie a la memoria quizá debamos rebobinar nuestra memoria televisiva unos años hasta Padres Forzosos, y será entonces cuando recordemos la cara del hombre que daba vida al padre de familia, Danny Tanner. Y es que aunque esté sea su papel más conocido, Saget dista bastante de ser el padre responsable y comprometido que nos encontramos en la serie de los 90, y en el libro explota su vena más cómica y escatológica, la más desconocida. A partir de los secretos de rodaje de sus producciones más conocidas, Saget habla de sus experiencias personales con la vida y la muerte, su carrera y su fama de malhumorado.

Otra habitual en el género cómico que ha plasmado sobre el papel sus experiencias televisivas es Tina Fey, a través de Bossypants. Publicado en 2011 el libro alcanzó el millón de copias vendidas en Estados Unidos, y en él además de hablar de su experiencia en el Saturday Night Live y la creación de Rockefeller Center, comenta episodios de su infancia a si como su experiencia con la maternidad. Algo similar a lo que hacen Betty White con If You Ask Me (and of course you won’t) o Sarah Silverman con The BedWetter: Stories of Courage, Redemption and Pee, donde combinan los relatos de sus vidas personales con las experiencias a lo largo de sus carreras, algo en lo que obviamente se extiende más la mítica Chica de Oro.

Con menos profundidad, también encontramos en el apartado de biografías televisivas a tres rubias muy exitosas hace unas décadas, Melissa Joan Hart, Jennie Gart y Tori Spelling. La que encarnara a la aprendiz de bruja Sabrina Spellman desgrana en Melissa Explains It All… su extensa carrera laboral que comenzó antes de cumplir los diez años. Por su parte, la pareja que se hizo famosa con Sensación de Vivir hacen lo propio con Spelling It Like It Is, de la hija del afamado productor y Deep Thoughts From a Hollywood Blonde, firmado por Garth y Emily Heckman.

Para terminar el repaso, dos creaciones algo diferentes a las comentadas hasta ahora. El actor conocido por su papel de Ron Swanson en Parks & Recreation, Nick Offerman ha publicado recientemente Paddle Your Own Canoe en el que además de relatar su viaje desde su infancia en Illinois hasta sus días de teatro en Chicago, pasando por su amor a la ebanistería y la naturaleza. Por su parte Michael J. Fox. Publicó hace unos años Always Looking Up: The Adventures of an incurable optimist, un libro en el que relata su convivencia con el Parkinson y como la enfermedad ha influido en su vida y su carrera. Por último, el libro que Dan Bischoff publicaba hace unos meses y en el que repasa la vida del actor recientemente fallecido, James Gandolfini James Gandolfini: The Real Life of the man who made Tony Soprano. A lo largo de sus casi trescientas páginas la obra repasa, a través de testimonios de amigos, familiares y compañeros de trabajo, su vida personal y sus trabajos más conocidos entre los que por supuesto se encuentra Los Soprano.