Canciones sobre ríos

10 historias 10 canciones 227

Paul Robeson - Old Man River

1) Bruce Springsteen - The River

2) Julie London - Cry Me A River

3) Ike & Tina Turner - River Deep, Mountain High

4) Al Green - Take Me To The River

5) The Melodians - Rivers Of Babylon

6) Billie Joel - River Of Dreams

7) Joni Mitchell - River

8) Joe Cocker - Watching The River Flow

9) Neil Young - Down By The River

10) Jimmy Cliff - Many Rivers To Cross

- Bonus Track -

Audrey Hepburn - Moon River

Si quieres escuchar mis 200 primeros programas visita www.10historias10canciones.com