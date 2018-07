Canciones respuesta

10 historias 10 canciones 264

Neil Sedaka - Oh Carol

RESPUESTA: Carole King - Oh Neil

Elvis Presley - Are You Lonesome Tonight

RESPUESTA: Dodie Stevens - Yes I´m Lonesome Tonight

The Drifters - Save The Last Dance For Me

RESPUESTA: Damita Jo - I'll Save The Last Dance For You

Jim Reeves - He´ll Have To Go

RESPUESTA: Skeeter Davies - He´ll Have To Stay

Paul Mcartney - Too Many People

RESPUESTA: John Lennon - How Do You Sleep?

Neil Young - Southern Man

RESPUESTA: Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama

10,000 Maniacs - Eat For Two

RESPUESTA: REM - Me In Honey

Lloyd Cole and The Commotions - Are You Ready To Be Heartbroken

RESPUESTA: Camera Obscura - Hey Lloyd I´m Ready To Be Heartbroken

Billy Paul - Me and Mrs. Jones

RESPUESTA: Amy Winehouse - Me and Mr.Jones

Rolling Stones - I can't get no satisfaction

RESPUESTA: Tom Waits - Satisfied