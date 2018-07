Canciones que podrían haber ganado el Oscar

10 historias 10 canciones 223

con la colaboración de Mafalda González

1) Paul McCartney - Live and Let Die (BSO Vive y Deja Morir, 1973)

2) Olivia Newton-John - Hopelessly Devoted To You (BSO Grease, 1978)

3) Phill Collins - Against All Odds (BSO Contra todo riesgo, 1984)

4) Huey Lewis - The Power Of Love (BSO Regreso al Futuro, 1985)

5) Jon Bon Jovi - Blaze Of Glory (BSO Intrépidos Forajidos, 1991)

6) Bryan Adams - Have You Ever Really Loved A Woman (Don Juan DeMarco, 1995)

7) Aerosmith - I Don't Wanna Miss A Thing (Armageddon, 1998)

8) Bjork - I'Ve Seen It All (Bailando en la Oscuridad, 2001)

9) Counting Crows - Accidentally In Love (Shrek II, 2004)

10) Dolly Parton - Travelin Thru (Transamerica, 2005)

ESCUCHA TAMBIÉN:

1) Escucha aquí Oscar a la mejor canción parte I

2) Escucha aquí Oscar a la mejor canción parte II

3) Escucha aquí Oscar a la mejor canción parte III

4) Escucha aquí las canciones que debieron ganar el Oscar I

5) Escucha aquí las canciones olvidadas por los Oscar