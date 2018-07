Bragado: "Necesitamos un cambio aunque sea para tirarnos al vacio"

El marchador Jesus Ángel García Bragado ha terminado los 50km marcha en la vigésima posición debido a unos problemas de espalda que llevaba arrastrando varios meses "Venía con problemas de espalda todo el año. Unos días estaba mejor, otros peor. He intentado llegar lo más sano posible, pero no ha podido ser. Llegaba con imperdibles y en el kilómetro diez-quince han empezado a darme unos calambres de ciática en la pierna derecha. No podía forzar, veía que me iba a dar un latigazo en la pierna"

Después de la actuación en la carrera y sus 42 años, Bragado se tomará la marcha de otra manera. "Sin tanta exigencia y dejando que sea el cuerpo el que mande más que la cabeza. He intentado mejorar el cuarto puesto de Pekín y he hecho una apuesta muy arriesgada y está claro que tenía un límite. Ahora tengo que descansar y el año que viene, lo que el cuerpo diga" Con todo ello, duda que esté en Rio 2016. "Espero que no tenga ninguna posibilidad de ir. El fisio dice que desaparezca dos años y después vuelva, como los toreros. Supongo que conforme pase el tiempo se me irán quitando las ganas"

En relación al futuro del atletismo en España, Bragado, ha sido bastante crítico en relación tanto a la Federación como a los atletas. Sobre los atletas ha dicho "Lo que me preocupa es que habiendo tenido una carrera tan mala no haber tenido españoles delante. Esto indica es que hay que tomarse las cosas de otra manera". "Ser el único español que está aquí". "No es que esté haciendo unas marcas, en torno a 3 horas y 50 ... Con esta marca me clasifiqué para Barcelona'92 hace 20 años. Jordi Llopart hizo 3 horas y 50. Lo mismo Paquillo, si se replantea las cosas de otro modo, puede hacer el 50, tiene clase para ello".

Sobre la federación fue bastante crítico con Odriozola, algo que no sorprende, ya que muchos de los atletas españoles se quejan de la gestión del español en la presidencia de la RFEA. Aseguró, sobre el presidente de la RFEA, con el que se encontró al final de la carrera, que el atletismo está dirigido "por un anciano, por muy feliz que esté con su marcapasos nuevo". "Así no vamos a ninguna parte. Cada vez la gente lo tiene más claro dentro del mundo de Odriozola. ¿Yo la persona? Ahora mismo no creo. Ahora está la Asamblea, que controla Odriozola y son ellos los que tienen que darse cuenta de que tiene que ser otra persona. Necesitamos un cambio, aunque sea para tirarnos al vacío" y propuso a Marta Dominguez como posible futura presidenta por consenso. "A mí Marta no me desagrada. Vivimos en un estado de derecho y si se le ha exculpado, se le ha exculpado. Tiene mucho carácter y mucho empuje. Quizá no ha llevado muy bien las cosas, y puede que la situación le haya superado. Todos cometemos errores, pero podría ser la candidata de consenso"