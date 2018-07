EL AVISPERO DEL AEROPUERTO

Ha subido el paro en la provincia de Castellón durante el mes de enero, con casi de 2.700 nuevos desempleados, la cifra no solo es mala para Castellón también para el resto de la Comunidad Valenciana, aunque eso no es consuelo para nadie. La esperanza de brotes verdes se desvanece en nuestra manos como se ha desvanecido la ilusión a una de las dos empresas que no ha conseguido la preadjudicación del aeropuerto de Castellón, la firma constituida por GESNAER y otras tres empresas que aseguran que su oferta está mejor valorada y no entienden por qué al final, la Generalitat Valenciana ha adjudicado la gestión y explotación del aeropuerto de Castellón a la canadiense Lavalín, vetada por el Banco Mundial para optar a proyectos durante 10 años, por presuntos sobornos a funcionarios, tal y como denunciaba ayer la diputada de EU Marina Albiol.

El representante de la oferta Gesnaer, Airebata, Imakip Europa, Hoteles MarinaD´Or, Juan Manuel Pérez, asegura que van a recurrir la adjudicación porque no entiende por qué se ha adjudicado la infraestructura a una oferta que tiene muchos menos puntos en el baremo que ha establecido la propia Generalitat Valenciana. No obstante, el presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Javier Moliner, asegura que Lavalin tiene solvencia demostrada con los 17 aeropuertos que gestiona en Europa y su interés por el aeropuerto de Castellón demuestra que cree en el potencial turístico de la provincia.

Tras la preadjudicación, se abre un plazo de 10 días que culminará el lunes, 10 de febrero, para que la preadjudicataria presente documentación y avales. El representante de Gesnaer asegura que el aeropuerto de Castellón bien gestionado puede ser rentable, sin contar con las contraprestaciones económicas por las posibles pérdidas, que ofrece la Generalitat. Esta es sin duda la cuestión más importante, que después de haber sido el hazmerreír de toda España, ahora las gestoras se pelean por la gestión de un aeropuerto que ha sido avispero de conflictos y en el que nadie creía. De repente el aeropuerto de Castellón vale más de lo que se ha trasmitido a la opinión pública. Ahora lo importante es que se ponga en marcha.