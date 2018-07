Asuntos económicos

ROBO DE DROGA EN CÁDIZ

Jose miguel: se ve que en Andalucía tenemos a los mejores profesionales para interceptar e incautar droga, y a los más incompetentes a la hora de custodiarla. con lo fácil que sería quemarla. y lo peor es que en cádiz todos sabían que la droga estaba allí. qué vergüenza!

PENSIONES Y JUBILACIONES

DANIEL: Los que de verdad tenemos problemas con esto de la cobertura a las jubilaciones somos los españoles 1000 euristas, que no sabemos si tendremos pensiones,

BELÉN: Si los gobiernos y sindicatos se hubieran preocupado un poco por la familia y la natalidad ahora no estaríamos con esa necesidad...y ya veremos efectivamente quien va a pagar las nuestras como sigamos así.

Carlos: A mi juicio, la seguridad de las pensiones actuales y futuras no está excesivamente ligada a la baja natalidad de las españolas, sino a la existencia de puestos de trabajo, que pueden ser desempeñados por españoles o por inmigrantes. El pago de las pensiones no está ligado a los españoles trabajadores, sino a los que en cada momento coticen, cualquiera que sea su nacionalidad.

Maricarmen: creo que no es justo. Mi marido tiene 61 años y mas de 40 años cotizados, su trabajo es conductor de transportes de viajeros que va por toda españa y europa, ya empieza con los dolores lumbares, cansancio etc. y con la responsabilidad de las 55 personas que llevan en el autobus, el quisiera jubilarse ya , pero le descuentan un 6% , y eso que lleva 40 años, si fuese menos seria un 8%.. Pues no lo veo logico ni justo si ya tiene el maximo que se necesita para jubilarse, y sin embargo han permitido gente con 50 años que se jubilen estando en la flor de la vida (si no tienen ninguna enfermedad).

FEDERALISMO

JOSE: lo del PSOE es una falacia, los independentistas no admitirían el federalismo seguiríamos con su discurso separatista, es lo mismo que cuando querían el estatuto, nunca tendrán bastante.

GASTO Y DÉFICIT

JUAN MANUEL: ¿Nos están engañando los políticos? Si resulta que el problema de España es su déficit y este solo puede enjugarse reduciéndose el gasto, visto que no hay más cera que la que arde, y que las medidas hasta ahora adoptadas no han dado resultado, y que las que se prevén inciden en el mismo sentido, ¿por qué no nos dicen qué otras alternativas hay? Porque digo yo que las habrá, tiene que haberlas. No puede ser que la reducción del gasto afecte siempre a los mismos. Me da la impresión de que tenemos una clase política mediocre, sin reaños, sin coraje para adoptar las medidas que hace falta tomar, entre otras defender y prestigiar la marca “España”

LUISA: Estoy escuchando al "Técnico de Hacienda", según dice las grandes fortunas no pagan IVA, esto quiere decir que a ellos no les afectan las subidas??? O sea que si voy a LOEWE a comprar no pago IVA, presento mi carnet de "rica podrida" y me lo quitan???. Me supongo que no es exactamente esto lo que quiere decir, pero lamentablemente así es como se le entiende cuando dice esas cosas por la radio… Los ricos pagan más impuestos, el problema está en las sociedades y no en los particulares y cuando hablamos de grandes fortunas la gente rápidamente lo extrapola al rico de su barrio…

CATALUÑA:

JAVI: Pues a mí no me preocupa si “España” utiliza las armas. Sin entrar en el juego del independentista Mas, lo que me preocupa es la situación real de la sociedad catalana, que ha contemplado impasible 30 años de mala gestión, derroche y corrupción a manos del nacionalismo (PSC incluido). Aquí nadie tiene temor alguno en declararse separatista, y normalmente cobra por ello y vive muy, pero que muy bien, incluso doblando su personalidad para no desperdiciar las posibilidades de negocio en el resto de España. Aquí el problema es declarar lo contrario, porque entonces empiezas a tener problemas, decir que estás en contra de la rotura de España.

JOSE LUIS: no deberíamos dar tanta cancha a las provocaciones nacionalistas de vascos y catalanes, ya que sólo buscan ser el centro de los comentarios y de las tertulias de los medios de comunicación, con lo que se les hace una gran parte de su campaña electoral y además gratis. Por favor, seamos más inteligentes que ellos. Apagón informativo a los independentistas, por la unidad de España y porque no se merecen tanto altavoz a sus continuas afrentas.

OTRO: Pues sí, a concentración -que no manifestación- de 12 de octubre en Barcelona acudirá mucha menos gente que a la del 11 de septiembre. Pero hay un factor que lo explica y que nunca parece tenerse en cuenta: el clientelismo. La cantidad de gente que, en Cataluña, come del nacionalismo o se beneficia de él de mil maneras posibles, con el sistema feudal que funciona en Cataluña: varios niveles de administración (autonómica, provincial, comarcal y local), empresas públicas, administración paralela, fundaciones y organismos dependientes de la subvención... Todos estos, saben que para mantenerse en la bicicleta no pueden dejar de darle a los pedales cada vez que sean convocados, y siempre hacia delante, siempre hacia delante... Es como un timo piramidal.

UNIÓN EUROPEA

ANTONIO: He pasado el fin de semana pegado al televisor viendo la Ryder Cup y hay que envidiar el profundo sentido patriótico del pueblo americano. Disfruté con la remontada de Europa y me sentí como todos los que lo vimos, ciudadano de la gran Nacion Europea. Para Europa es el único acontecimiento seguido por cientos de millones de espectadores, en el que se manifiesta una cierta unidad de Nación y por cierto en esta ocasión liderada por la “pobre” España. Fue espectacular ver a españoles, italianos, alemanes, ingleses, belgas, todos con sus banderas y también con la de Europa disfrutando de un triunfo común. Los políticos y banqueros de Europa deberían manifestar la misma unidad de acción que los jugadores de golf.