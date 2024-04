La Plataforma 28 de abril Stop Accidentes reclama en Logroño más seguridad en el trabajo

Una contradicción, perder la vida en el trabajo mientras te estás ganado la vida. Sin vida no hay salario y este año ya son 4 las víctimas mortales en accidentes laborales en La Rioja, 14 en todo 2023.

El Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se conmemoraba ayer, los sindicatos salieron a la calle el viernes y esta tarde también hay concentración en la calle, ante la FER, convocada por la Plataforma 28 de Abril Stop Accidentes constituída en 2020.En Más de Uno La Rioja nos acompaña su presidenta en La Rioja, Ana Corres, para relatarnos como surge esta iniciativa y qué pretende en este campo.

En su caso perdió a su hijo, sabe que se fue a trabajar pero, no volvió y, siguen sin entender por qué.

Hay más normas para prevenir pero, hay más accidentes por falta de seguridad, quieren denunciar el aumento de la siniestralidad laboral y que no se olvide a las víctimas, no solo a quienes ya no están, también a su entorno más cercano.

A las 19:30 lo visibilizarán ante la sede de la Federación de Empresas de La Rioja.

La Plataforma 28 de Abril Stop Accicentes se creó en junio del 2020 por un grupo de familiares y amigos de personas que han perdido la vida por causa de la falta de seguridad en las empresas, con los siguientes objetivos:

· Denunciar la siniestralidad laboral que va en aumento.

· Concienciar a empresas, trabajadores y sociedad en general.

· Visibilizar las condiciones laborales precarias que agudizan la siniestralidad.

· Exigir el cumplimiento de la L.P.R.L. con Inspecciones de Trabajo.

· Investigación seria y que se sancione con contundencia a las empresas que incumplen la LPRL.

Reclaman: Memoria, Justicia y apoyo a todos los niveles para las víctimas.