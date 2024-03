Hermoso de Mendoza, concejal y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en Logroño, se retira de la política

El ex alcalde de Logroño y portavoz municipal del grupo socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, anuncia que se va.

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Logroño, señala en un comunicado que acepta la dimisión de Pablo Hermoso de Mendoza y le agradece el trabajo desempeñado en estos años. También apuntan que, en los próximos días, siguiendo los procedimientos marcados por los Estatutos del partido y dentro de la autonomía que los mismos nos otorga, la Comisión Ejecutiva Municipal mantendrá una reunión para proceder al nombramiento de un nuevo portavoz. Se había previsto el pasado sábado una asamblea extraordinaria el sábado que viene.

Es la consecuencia de la petición que la secretaria general, Concha Andreu, le hacía el pasado día 1 de que dejara la portavocía, luego se supo que con la intención de que fuera ocupada por la secretaria de organización del partido María Marrodán, persona de confianza de Andreu en la Ejecutiva Regional.

Liderazgo político que Andreu no concede al ex alcalde, que llegó a la candidatura de la mano del ex secretario general Francisco Ocón, y que nunca contó con el placet de Andreu, aunque su puesto de alcalde obligó a Andreu a mantener las formas toda la legislatura.

Tras filtrarse el movimiento de Andreu, la mayoría del grupo municipal compareció para decir que la Secretaria General interfería en lo que no le corresponde, decía el portavoz adjunto del Grupo Municipal, Iván Reinares.

Reinares que, según decía hoy Hermoso de Mendoza, sería una persona “tremendamente competente” como portavoz. Habrá que ver si, tras lo dicho en aquella rueda de prensa, Reinares y el resto de los comparecientes asumen la decisión que se tome o adoptan alguna decisión tras el adiós de Hermoso de Mendoza.

Cuando el PP logró la mayoría absoluta se dudó si Hermoso seguiría en el consistorio, pero tomó el acta de concejal y se convirtió en portavoz del grupo, algo que parecía lógico como candidato y exalcalde, aunque las normas internas del PSOE señalan que esa decisión corresponde al Comité Local y algunos achacaban a Hermoso una decisión unilateral.

En su despedida de la política, al menos de momento, porque la vida es larga, decía Hermoso, el exalcalde quería hacer también públicos algunos agradecimientos, no menos significativos, al partido, sus militantes, los anteriores alcaldes de la ciudad y los medios de comunicación. Concluía su intervención con esta reflexión:

Nada más hacer público su anuncio, Hermoso se lo hacía saber personalmente al alcalde Conrado Escobar, que en comparecencia de prensa posterior también tenía un mensaje cariñoso para el socialista, como había publicado anteriormente en redes sociales.