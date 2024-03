El entrenador del Clavijo apartado tres jornadas del banquillo por su peineta al público

Reproducimos, íntegramente, el comunicado oficial que realizó el Club una vez finalizado el partido y tras la rueda de prensa de Jenero Díaz donde pidió públicamente disculpas a la afición y lamentó mucho el hecho que reconoció como "inapropiado e inaceptable" además de asegurar que es algo algo que no sentía, fruto de la tensión del momento:

"Tras los hechos sucedidos hoy en los últimos compases del partido que enfrentaba al Rioverde Clavijo y Alimerka Oviedo, y su obligado análisis, la Junta Directiva del Club Baloncesto Clavijo ha tomado la decisión de suspender, de forma interna, al entrenador Jenaro Díaz durante los próximos tres partidos de competición que el primer equipo disputará en las próximas semanas. Esta circunstancia implica que será el segundo entrenador, José Luis Pichel, quien dirigirá al equipo a lo largo de esos próximos compromisos.

Desde el club como institución se quiere expresar públicamente las más sinceras disculpas a la afición que nos acompaña en el Palacio de los Deportes por lo sucedido. En un momento de máxima tensión y estrés como era el de ese desenlace del partido, el entrenador Jenaro Díaz ha cometido un error humano grave que no admite excusas, tal y como él mismo ha admitido públicamente en la rueda de prensa inmediatamente posterior al partido, en la que ha pedido reiteradamente disculpas.

El club acepta esas disculpas y las extiende como propias a toda la afición que ha acudido esta mañana al Palacio de los Deportes, y que ha sido, un día más, motor indispensable del equipo riojano en la lucha por una victoria que desgraciadamente se ha escapado sobre la bocina. Es esta unión la que va a seguir siendo eje indispensable en lucha lo que queda de temporada por conseguir la salvación, y para la que ni directiva, ni cuerpo técnico ni jugadores van a escatimar unidad ni esfuerzos."

También reproducimos la carta de disculpas que poco después publicó el propio técnico del Clavijo, Jenaro Díaz:

" Estimados aficionados del Rioverde Clavijo, como he expresado en sala de prensa nada más acabar el partido, quiero dirigirme a vosotros para pedir disculpas por el feo gesto que he realizado en los últimos minutos de partido.

La enorme tensión de esos momentos finales y el error que hemos tenido en una jugada determinante en la que nos jugábamos todo, han sido los detonantes de un acto que, en cualquier caso, no se puede justificar ni merece excusas. Lo lamento en lo más profundo y me arrepiento enormemente.

Considero que vuestro apoyo y fuerza a lo largo de esta temporada ha sido y es fundamental para que nuestro ánimo no decaiga en ningún momento, y siempre he tenido buenas palabras para vosotros a lo largo de todos estos años en los que habéis sido motor indispensable del crecimiento del club. Precisamente por ello me duele, más si cabe, esto que ha ocurrido en un momento como este.

Soy consciente de la gravedad de mi acto y es algo con lo que tendré que cargar siempre. Espero que podáis aceptar mis más sinceras disculpas."

Durante estas tres jornadas de sanción, donde el equipo prácticamente tiene ya perdido el objetivo de la permanencia, el equipo estará dirigido desde el banquillo por el actual segundo entrenador, José Luis Pichel.