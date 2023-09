La Rioja en la onda DEPORTES 25/09/2023

Jornada negra, sin victoria alguna de nuestros equipos. La SDL, que sigue en fase de ascenso, no pudo con un equipo que aún no sabía lo que era ganar esta temporada. La UDL sigue sin ganar lejos de Las Gaunas y aún no ha entrado en los puestos de honor de la categoría que sí ocupa, desde la primera jornada, el Calahorra que logró un importante empate en casa de uno de los favoritos del grupo, mientras que el Náxara pasa a ser el nuevo colista de la categoría al perder, en Pamplona, ante el San Juan que venía ocupando hasta ahora el último puesto de la clasificación.