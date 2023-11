David Merino, pelotari: "Joaquín Plaza ha sido una de las personas que más ha hecho por la pelota riojana y hay que reconocérselo".

Hemos llegado a las finales del Tercer Memorial Joaquín Plaza más internacional y más grande de los que se han celebrado hasta la fecha y que se van a disputar este viernes, 17 de noviembre, con entrada libre desde las 7 de la tarde en el frontón Javier Adarraga de Logroño y que van a enfrentar en categoría “promesas” a las parejas Gorostidi y Fernández contra Ramírez y Olave y en categoría “élite” a Prado y Aldave contra Fernández y Merino II. Un Torneo que gana adeptos cada año sumando mayor calidad e importancia y que en esta edición ha visitado los frontones de Baños de Río Tobía, Ezcaray, Quintana Redonda, Santo Domingo, Vilviestre del Pinar, Nájera y Logroño.

Lo de menos en este caso es quién lo gane, lo de más es recordar, rendir homenaje y mantener vivo el espíritu de una de las figuras que más he hecho por la pelota riojana en las últimas décadas y reconocérselo, ya que otros no lo hacen. Es seguir hablando de Joaquín Plaza como si no nos hubiera dejado y eso es lo más grande que se logra hacer con este Memorial año tras año.

Además este Domingo se disputa la final inédita del Campeonato Profesional del 4 y ½ de 1ª categoría. El Domingo, en el Bizkaia de Bilbao, el 3 veces campeón Jokin Altuna III se enfrenta al debutante en estas lides, Peio Etxeberría.