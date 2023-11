Oscar Fernández, jugador de la SD Logroñés, publica el libro "Vida y fútbol: la importancia de aprender a fracasar"

Oscar Fernández, extremo derecho de la SDL, 28 años, cántabro de nacimiento, tiene a sus espaldas una amplia experiencia vital y deportiva donde ha tenido que aprender a convivir con el éxito y el fracaso.

Una entrevista para conocer los motivos que le han llevado a escribir este libro que pretende ayudar a otros jugadores que pueden vivir circunstancias parecidas a la suya.

“Publicar un libro no es tarea fácil. Sabía que tenía que estar preparado para recibir rechazos, pero cuando uno sabe lo que merece la pena tiene que luchar por ello. Todas las personas que han conseguido algo importante para ellos han tenido que lucharlo en su momento. Creer en ti mismo es fundamental para tener una vida plena. Cualquier objetivo importante será más accesible si estás dispuesto a trabajar y a seguir y seguir trabajando: si tienes algo claro vas a tener que ir a por ello y pagar el precio que te exija la tarea.

Portada libro "Vida y fútbol, la importancia de aprender a fracasar" | Cedida por Óscar Fernández

Este libro está dividido en dos partes. "La primera trata sobre la vida y su día a día, sobre cómo nuestra mentalidad es la que nos puede llevar al éxito o condenarnos al fracaso. Nuestros pensamientos y nuestros actos son los que nos definen, los que marcan la diferencia, los que nos permiten disfrutar del presente o sufrir anticipando un futuro que no sabemos si llegará. En la segunda parte, me enfoco en el fútbol y en su realidad, ya que no todo es tan bonito como parece en la televisión o en las redes sociales. Hay una tercera parte con opiniones de compañeros, entrenadores, aficionados, árbitros, representantes que he tenido durante estos años en el fútbol.”