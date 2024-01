El 2024 trae resultados hasta ahora desconocidos

Año nuevo vida nueva y, efectivamente, al menos para dos de los nuestros el dicho parece que se ha cumplido. El 2024 ha comenzado distinto para ellos y les ha traído resultados hasta ahora… desconocidos.

No deja de ser doloroso decirlo, pero el primer fin de semana de Enero ha traído la 1ª victoria como local del Dux Logroño en lo que va de temporada en la 1ª RFEF Femenina, en la 13ª jornada y por la mínima, ante el Madrid CF en Pradoviejo, pero nunca es tarde si la dicha es buena y ésta lo ha sido porque le sirve al equipo de Héctor Blanco para salir de los puestos de descenso directo y para abrir distancia con ellos, donde además se encuentra el equipo madrileño. El Dux pasa a ser décimo en la clasificación con 13 puntos.

Y el 2024 también ha traído la primera victoria a domicilio del Clavijo en Leb Oro, en la 16ª jornada para ser exactos, rompiendo así una racha de once derrotas consecutivas. La efeméride tuvo lugar en Torrelavega, 71-75, ante Cantabria, aunque en este caso la victoria no le da para dejar el último puesto de la clasificación, pero sí para no descolgarse de la lucha por la permanencia que se mantiene a tres victorias.

Para que luego digan que esto de los dichos y los refranes son una tontería, que se lo pregunten al Dux y al Clavijo si son o no son tonterías, aunque también es cierto que no siempre se cumplen, eso también es verdad, sin ir más lejos aquello de “a entrenador nuevo, victoria segura” que no se produjo en el estreno en el banquillo de la SDL de Aitor Larrazábal en Tajonar.