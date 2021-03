Más de uno La Rioja 05/03/2021

EL Conservatorio Eliseo Pinedo cumple 50 años, que se conmemoran esta tarde con una gala

La directora del Conservatorio, Pilar Civera, nos recuerda la historia de esta institución impulsada por el maestro riojano, cuyo empeño en dotar de profesionalidad a los estudios musicales en La Rioja fue decisivo para que la entidad tuviera el espaldarazo definitivo en 1970. Conversamos con el alcalde de Arnedo, Javier García, para conocer cómo están las cosas en la ciudad del calzado después del repunte de casos positivos detectado ayer. De momento, hoy contención de la cifra, mientras se lleva a cabo la vacunación de los mayores de 80 años. El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja lanza un claro mensaje a la población, y a las autoridades, para que no se permita la realización de concentraciones en las que pueda haber aglomeración de personas, y en todo caso que no se acuda a ellas. Evitar los contactos es el único camino para que no repunte la cadena de contagios. Nos acercamos al Centro de Información y Asesoramiento socio laboral para Inmigrantes de UGT para conocer qué tipo de servicios de apoyo ofrece a las personas de terceros países que presentan un alto grado de vulnerabilidad social