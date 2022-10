Más de uno La Rioja Noticias Mediodía 18/10/2022

La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, anuncia que no se presentará a la reelección en las municipales de mayo por no compartir algunas cuestiones internas del partido y entender que no cuenta con todo el respaldo necesario.

El alcalde de Logroño anuncia en el Debate de la Ciudad la licitación de las parcelas municipales de la parte Oeste del Polígono de Las Cañas y la implantación en el polígono de un proyecto de emprendimiento y parque tecnológico con participación de La Rioja, Navarra, Aragón, Valencia, Cantabria y Cataluña. PSOE y PP discrepan sobre cuestiones fiscales y sobre todo en el modo en que el equipo de gobierno desarrolla su política de movilidad.