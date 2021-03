Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 25/03/2021

La incidencia acumulada alcanza (89) el valor más alto de los últimos 30 días

La incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes alcanza en La Rioja los 89 casos, valor más alto del último mes. Salud advierte: "no estamos en el mejor punto de partida para afrontar una Semana Santa" y la Presidenta Andreu invita a no reunirse con personas no convivientes. Sindicatos y empresarios avalan el Plan de FP 2021/2023 presentado por el Gobierno de La Rioja.