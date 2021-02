Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 22/02/2021

Los casos activos de contagio ascienden a 373 y la cifra de hospitalizados es de 55 personas de las que 28 se encuentran en UCI; la cifra más baja de los últimos 30 días. El comercio puede abrir hoy con un 30% de su aforo o una sola persona en el local si no pueden garantizarse las distancias interpersonales. En la hostelería está prohibido el consumo en barra y el aforo máximo en las mesas del interior es del 30% (75% en las terrazas exteriores). Se permite la movilidad entre municipios, se mantiene el confinamiento perimetral de la comunidad y las reuniones de no convivientes no podrán superar las 6 personas.