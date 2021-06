La Guardia Civil valora el desalojo de una concentración de "hippies" desnudos que practican sexo en La Rioja

La Guardia Civil de La Rioja valorar desalojar una concentración ilegal "hippie" de entre 150 y 200 personas, acampados en la Sierra de la Demanda, en la frontera de la comunidad riojana con Burgos.

Según explican, los acampados se hacen llamar 'Familia Arcoíris' y sus miembros proceden de diferentes partes de Europa, aunque el origen de estos grupos proviene de Estados Unidos, en los años 70. Además, defienden valores de no violencia, ecologismo, no consumismo e igualitarismo no jerárquico y se mueven en función de las fases lunares.

Este grupo de personas se encuentra ahora mismo asentado en un punto de difícil llegada, a 73km de Logroño, en pleno monte, y al que solo se puede acceder tras atravesar diferentes pendientes de hasta el 70%, Allí, viven instalados en tiendas de campaña, y se pasean completamente desnudos y mantienen relaciones sexuales durante todo el día, a pesar de la presencia de menores en el asentamiento.

Las autoridades temen que puedan provocar incendios

Sin embargo, no respetan ninguna norma de convivencia, por lo que los agentes de la Guardia Civil han tenido que amonestarles en diferentes ocasiones por sus infracciones, especialmente por hacer fuego en lugares prohibidos y no respetar la naturaleza ni las medidas Covid impuestas en España. De hecho, los agentes forestales temen que la presencia de estos individuos aumente el riesgo de que se produzcan incendios en esa zona.

Aunque la Guardia Civil los ha registrado en busca de alguna droga, lo único que han encontrado son viagras. Además, el tratamiento de los menores de la agrupación, que viven en precarias condiciones de salubridad, ha puesto en alerta también a los servicios sociales. Desde el Gobierno riojano admiten tener constancia de este asentamiento y estudian "las medidas que haya que adoptar, en cogobernanza con los ayuntamientos afectados, incluida la del desalojo".

Aún así, los agentes creen que la 'Familia Arcoíris' podría abandonar el asentamiento riojano en los próximos días. Concretamente, podría ser entre el 14 y el 15 de junio, día en el que finaliza el ciclo lunar.