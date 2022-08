La sequía azota a los cultivos en Álava. La cosecha de cereal se reduce un 40% respecto al año pasado

LEER MÁS Vitoria

Las altas temperaturas de este verano y la falta de agua están azotando a las producciones en el campo y también al ganado. La producción de cereales en Álava se ha reducido en un 40% respecto al año pasado. También la reducción en la producción de miel afecta a casi 12 mil colmenas en Álava.

No corren buenos tiempos para el campo, los cereales este año han visto reducida su cosecha en un 25%, un 40% menos que el años pasado, los girasoles no han percibido ni una gota de agua desde su plantación ,también afecta a la patata , a los forrajes para alimentar al ganado o a las viñas que no pueden regarse. Un panorama desolador que, aunque, de momento hay agua en los embalses, hace que camiones cisternas tengan que abastecer las balsas para que beba el ganado. Así lo contaba en Onda Cero, Javier Torre, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, UAGA

Javier Torre, reconocía en Onda Cero, que la situación no es tan grave como en otras comunidades autónomas. De momento, se está regando más que nunca, pero hasta que se acabe el agua más teniendo en cuenta que las previsiones no auguran grandes precipitaciones.

Las consecuencias van a ser evidentemente económicas para agricultores y ganaderos, pero también para el consumidor y es que, sin duda , va a ser inevitable la subida de precios de los productos del campo y de la ganadería

COSECHA DE MIEL EN PELIGRO

Otro sector que también se está viendo afectado es el de la apicultura- La sequía y las altas temperaturas hacen que la floración sea inexistente. Sólo en Álava casi 12 mil colmenas de Álava lo están sufriendo e incluso tienen que alimentar a las abejas ya que no están produciendo miel. Una situación grave, según, Begoña Díaz, presidenta de la Asociación de Apicultores de Álava

Lo que está claro es que esta sequía va a tener importantes repercusiones económica y subidas de precios para todos