La inflación marcará los precios de los productos navideños en los mercados vascos a partir de la semana que viene

La Navidad se acerca, pero no lo hace de la misma forma que en años anteriores. Hay un factor clave, la inflación, que estará muy presente en las mesas de los hogares, que ya han cambiado sus hábitos de consumo para esquivar la subida de precios de los alimentos.

Los españoles van a gastar en estas fiestas una media de 497 euros, un 5% menos que el año pasado, según la última encuesta anual de compras navideñas de Accenture. Sin embargo, un 23 % admite que tendrá que gastar más dinero de lo que le gustaría debido al aumento de precios. Decir que , por regiones, aquí en el País Vasco nos llevamos la palma , somo los que más vamos a gastar con una media de 632 euros por persona , seguidos de Madrid y Andalucía .

Pero hoy nos vamos a centrar en la bolsa de la compra y es que a la habitual subida de precios, se une una situación de alta inflación y gran incertidumbre lo Que , a buen seguro , hará que planifiquemos mejor las compras de ,los productos que vamos a poner sobre la mesa en nuestras reuniones familiares.

A día de hoy y aunque hay muchas familias que ya lo están haciendo , una de las fórmulas de ahorro puede ser congelar alimentos , sin embargo , en el caso del pescado la mayor parte de los consumidores prefieren comprarlo días antes de las celebraciones. Judith, de la pescadería BEDARRONA de Gasteiz nos contaba que la gente no está comprando para congelar y nos explica del por qué suben los precios en Navidad. Dice que , a pesar de lo que se pueda creer, no son los comerciantes los que suben los precios sino que es la demanda/ oferta la que los marca

Con más de 30 años tras el mostrador de una pescadería, nos recomienda , para ahorrar no volvernos locos y degustar esos manjares como son la merluza , el besugo, las gambas o los percebes ahora que todavía tienen un precio asequible y una alta calidad. Una merluza del Cantábrico nos cuesta ahora a 17, 90 euros el kilo, también el besugo se estaba vendiendo, este fin de semana, a 39,90. Si apostamos por una gamba mediana de Huelva ahora su precio alcanza los 39,90 euros ya si hablamos de percebes medianos ahora su precio ronda los 60 euros el kilo , precio que podría alcanzar los casi 100 euros el kilo en Navidad. Lo que está claro es que muy pocos bolsillos podrán darse un capricho de angulas que rondarán, mínimo, los mil euros el kilo

Seguimos con el carro de la compra en mano y nos vamos hasta la Carnicería CONCHI, En días como hoy no hay la afluencia de público que se prevé para dentro de menos de 20 días y todavía estamos a tiempo de comprar cordero a 15,90 euros el kilo limpio y a 13,90 euros con cabeza y asadura ,cabrito a 14,90, cochinillo a 12,90 euros el kilo o solomillo por 15,90 euros. Pero no se descuiden demasiado porque Diego, carnicero en la plaza de Abastos de Vitoria, nos decía que es probable que a finales de semana o principios de la que viene suban los precios

Como recomendación para quienes vayan a preparar esas cenas y comidas navideñas tengan en cuenta otro tipo de carnes que bien preparadas pueden tornarse en un manjar. Como el chuletón de buey

Otros productos también formarán parte de nuestros menús navideños . JOSE de la frutería Los Riojanos nos cuenta tras un expositor envidiable de frutas y verduras frescas cuales son las verduras que más se demandan y que no contemplan subidas abismales para Navidad . Se trata de endivias , aguacates, lechuga o cardos

En cuanto a las frutas , la cosa cambia, frutas como la piña o las uvas de Navidad , a día de hoy son bastante asequibles, pero son muchos los factores que determinarán su precio en Navidad. Si la piña viene en barco a 1,98 euros el kilo , pero si llega en avión el precio puede ascender a algo más de 4 euros el kilo y las uvas a algo más de 3 euros el kilo.

Recuerden que estos precios aún los podemos encontrar en los mercados , pero en unos días se incrementarán , vayan haciendo la lista de los productos , tratando de elaborar menús , ricos sí, pero no desorbitados o buscando alternativas más cotidianas que cocinadas con mimo se pueden convertir en el mayor manjar, o no digan que no han pensado en alguna ocasión que les encantaría que en la mesa de nochebuena hubiera la tan apreciada y rica tortilla de patatas que a todos nos gustan…Buen menú