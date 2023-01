" Es inapropiado y tendencioso hablar de macrocentro, de guetización, de repositorio de personas, no responde a la realidad del sistema de acogida "

Denis Itxaso, ha defendido la implantación del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) con un máximo de 350 plazas en la antigua clínica Arana en Vitoria- Gasteiz porque “responde al modelo europeo de acogida solidaria e integradora a los refugiados”. Durante un encuentro con los medios de comunicación, Itxaso ha lamentado el lenguaje que han venido utilizando los últimos días diferentes dirigentes institucionales del PNV para referirse al proyecto y ha abogado por retomar la cooperación y la comunicación

Según el Delegado del Gobierno en Euskadi, es inapropiado y tendencioso referirse al proyecto como ‘macrocentro’, ‘guetización’ o ‘repositorio de personas’ ya que estos términos pueden “deteriorar la convivencia y no responden a la realidad del sistema de acogida, reconocido por la European Union Agency for Asylum (EUAA), ni a sus proyectos futuros”. Además, “ensombrecen la modélica solidaridad desplegada por la sociedad española, y vasca, ante fenómenos como la llegada de refugiados de Ucrania”. Denis Itxaso no comprende la oposición que ha mostrado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, y ha advertido sobre “el riesgo de abonar determinados discursos de rechazo en una materia sensible que afortunadamente en Euskadi cuenta con gran apoyo social. No hay que usar este debate como munición electoral ni mezclarlo con el proceso de transferencia de competencias”.

Denis Itxaso insiste en que estamos ante un modelo de atención personalizada. En los recursos del sistema se realiza desde el primer momento un diagnóstico individualizado de la situación socio-laboral de los beneficiarios. El proceso, en el que se involucra a la persona, lo lleva a cabo un equipo multidisciplinar con enfoque integral. El equipo decide qué prestaciones o servicios del sistema se facilitan a las personas atendidas en función de sus necesidades y de la evolución de su proceso de adquisición de autonomía. Esta metodología genera un vínculo entre los usuarios y los profesionales que se mantiene a lo largo de todo el itinerario.

PLAZOS

El centro de acogida internacional a refugiados, a demandantes de asilo por razones bélicas , económicas o humanitarias se pondrá en marcha a finales del año 2024. El edificio de la antigua residencia Arana que albergará el Centro es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social por lo que tras la oportuna reforma se pondrá en funcionamiento una infraestructura importante que estaba sin uso desde hace una década en Vitoria - Gasteiz . El presupuesto supera los 14 millones de euros y está previsto que comiencen las obras en el mes de julio. El objetivo es inaugurar el CAPI tras 16 meses de obras, a finales del 2024