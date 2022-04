ENTREVISTA MÁS DE UNO ÁLAVA

Las familias de Salburua denuncian “desesperadas” que la obra del instituto aún no ha comenzado. “No llegamos para el curso 2024-25”

Temen que el centro no esté listo para el curso 2024-25, como se les había prometido, y anuncian nuevas movilizaciones. Después de la reunión con responsables del Gobierno Vasco se enteraron que todavía el contrato no estaba adjudicado y que no les pueden dar una fecha. "Solo falta que la empresa renuncie a construirlo por el alza de las materias primas", advierte el AMPA.