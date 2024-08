La vendimia en Rioja Alavesa se retrasa hasta el 5 de octubre por la climatología adversa

Comienza la cuenta atrás para la campaña de la vendimia en Rioja Alavesa. Unas 13 mil hectáreas están dedicadas al viñedo, unas 260 explotaciones están abscritas a la UAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, lo que representa en torno al 60% del total de explotaciones dedicadas a la uva.

Las altas temperaturas y la falta de lluvias de los últimos meses ha determinado un retraso de , en torno a 12 días, de la recogida lo que apunta al 5 de octubre como fecha de inicio. Y es que que la climatología cambiante que está padeciendo el campo ha derivado en que los agricultores tengan que estar pendientes del cielo a la hora de valorar el inicio. Si bien es cierto, que la alta calidad de la uva permanece intacta, las previsiones apuntan a una cosecha corta y en la que se esperan recoger en torno a los 440 millones de kilos de uva, cifra similar a la obstenida en 2023. Jesús Bauza, representante de UAGA en el Consejo Regulador DOC Rioja ha reconocido en los micrófonos de Onda Cero Euskadi que " un año más, el alto excedente de stock va a derivar en precios poco alagueños del kilo de la uva que podrá oscilar entre los 0,60 y los 0,75 céntimos de euro".

A esta previsión tan negativa se le junta el “desánimo generalizado” en el sector. La situación de los últimos años en el mercado no ha dejado buen sabor de boca, y el miedo de que la situación no mejore es evidente. Según los datos recogidos por el Observatorio del Mercado del Vino en 2023 la exportación cayó un -4,1% en tamaño, aunque no tanto en el valor del producto que se situó en -3,2%. Lo que equivale a 2.026 millones de litros con un valor total de 2.905,9 millones €.