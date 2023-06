The Pretenders en Vitoria, concierto exclusivo en el país

LEER MÁS Azkena rock Festival 2023

La fuerza del rock está cada vez más cerca. Del 15 al 17 de junio Vitoria celebra la vigésimo primera edición del Azkena Rock Festival. Gasteiz se inundará de visitantes de todas las comunidades del Estado e incluso se recibirán visitantes internacionales para poder disfrutar de grupos como el padrino del punk e icono del rock Iggy Pop, The Pretenders, que va a ofrecer la única cita en nuestro país, Rancid, una de las mejores compositoras del género como es Lucinda Willians, el rock alternativo de Incubus, Melvins, Alter Bridge con la reputada voz de Miles Kennedy y el Drogas con un repertorio de Barricada.

Toda la información de los artistas

Pretenders / Don't Get Me Wrong

El Azkena Rock estrena en esta veintiuna edición una nueva zona gastronómica Km0 con una amplia y variada carta

Está claro que los amantes del rock no se van a querer perder detalle de los horarios que ya ha cerrado Last Tour, organizadora del evento. Y es que hay muchas opciones tanto en Mendizabala como en el centro de Vitoria , en un espacio como la Virgen Blanca o en el garito dentro del festival, el Trasville, donde se borra la frontera entre el público y el escenario y que este año recibirá , entre otros , el sábado, 17 de junio, al legendario Wild Billi Childish&CTMF o el rockabilli de King Salami and the Cumberland Three. En ese mismo espacio no faltarán The Cleopatras, Mimi & The Miseries y Lost Cat. Con tanta oferta es imprescindible saber bien los horarios. Horarios de actuaciones del Azkena Rock Festival 2023

Precios

Los bonos están a la venta por 155 euros (100 para personas de 15 a 23 años, y gratuita para menores de 14), y las entradas de día a 50 euros para el jueves y 70 euros para cada una de las jornadas de viernes y sábado.

Incubus / Drive

Iggy Pop / Lust For Life