Los sindicatos cifran en un 70% el seguimiento en la huelga convocada en 200 centros concertados vascos

Las calles más céntricas de las tres capitales vascas han sido, una vez más, el escenario elegido por los trabajadores de centros de enseñanza de Iniciativa Social de Euskadi para celebrar la primera jornada de huelga, de las cinco convocadas para esta semana. Ante la falta de respuesta y planteamientos por parte de la patronal , Kristau Eskola y AICE-IZEA, exigen una negociación real para la consecución de un convenio que lleva paralizado desde febrero del pasado año y que afecta a 9 mil docentes de 200 centros ubicados en el País Vasco. Los representantes sindicales han manifestado que están dispuestos a negociar hoy mismo, pero reconocen que, de momento, no hay voluntad real más teniendo en cuenta que el pasado 27 de Noviembre sólo se convocó una mesa de negociación para tratar de paralizar las convocatorias de huelga, no para ofrecer un planteamiento claro que favorezca a ambas partes. El representanyte de ELA en Álava, Urdax Bañuelos, ha reseñado, además, que el Departamento Vasco de Educación se ha lavado las manos en este conflicto argumentando que el acuerdo sólo depende de trabajadores y patronal " creemos que es necesaria más voluntad política", ha sentenciado . Por su parte , Xabier Kerexazu, de Steilas, ha dicho que " lamentamos que no haya por parte del Departamento de Educación ningún mecanismo de control que garantice que estas empresas cumplan con los derechos de las personas trabajadoras ".

MOVILIZACIONES

Los sindicatos han mostrado su satisfacción por la respuesta reciibida por parte del profesorado con un 70% de seguimiento de media en Euskadi, siendo Bizkaia el territorio en el que ha tenido un mayor impacto. Las manifestaciones se han celebrado sin incidencias a las once y media de la mañana en Bilbao desde el Colegio Escolapios, en San Sebastián desde el colegio Aldapeta María y desde la plaza de la Virgen Blanca en Vitoria. Mañana martes y el jueves se volverán a repetir manifestaciones y caravanas en las tres capitales vascas. Sin embargo, el miércoles , 13 de diciembre y el viernes , 15 de diciembre, todas las concentraciones se darán cita en Bilbao.