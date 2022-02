Los tribunales rechazan prorrogar y ampliar el pasaporte covid

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, ha dictado un auto en el que deniega la autorización solicitada por el Gobierno Vasco para prolongar la obligatoriedad de presentar el certificado covid digital en el País vasco. El alto tribunal vasco indica que el Ejecutivo de Vitoria debería haber "justificado la eficacia y necesidad de la medida, con un esfuerzo de motivación mayor que el que ha realizado al presentar una solicitud casi idéntica a las anteriores que soslaya las nuevas circunstancias acreditadas". Al no haberlo hecho de ésta manera, el tribunal asegura que " que la solicitud de autorización judicial de prórroga de la medida no supera el triple juicio de proporcionalidad, necesidad y fundamentalmente de idoneidad, al no justificar precisamente la eficacia de la medida, a día de hoy, para evitar o reducir de manera apreciable los contagios". Esta es la razón principal de que la medida solicitada no haya sido autorizada.

Rechazo también a su ampliación

La sala que preside el Juez Luis Ángel Garrido, asegura en su auto, que "no existe una justificación individualizada" para solicitar su ampliación a nuevos lugares. El auto, emitido este martes entiende que no se ha dado razones de porqué "el riesgo de transmisión es mal alto en hoteles y alojamientos turísticos, salones de juego y apuestas , ni porqué este riesgo no existía en la solicitud anterior y si existe ahora". Dado que según los datos del Gobierno vasco la incidencia cumulada, la ocupación hospitalaria están en claro descenso, el tribunal asegura que "difícilmente se puede justicia la ampliación a nuevos espacios de una medidas restrictivas de los derechos fundamentales.

Ultimos datos de covid

Según los últimos datos facilitados hoy tras el consejo de Gobierno del ejecutivo , Euskadi mantiene la "tendencia positiva" en la evolución de la pandemia, pero sigue en situación de "trasmisión comunitaria", con 3.731 nuevos contagios en la última jornada, 572 pacientes en planta y 89 personas ingresadas en la UCI, por lo que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha vuelto a pedir prudencia. En los hospitales vascos, a día de hoy, hay 572 pacientes con covid ingresados en planta, 52 menos que este pasado domingo, y 89 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tres menos. Ante estos datos, la consejera de Salud ha señalado que los indicadores de seguimiento muestran una "mejoría en al evolución de la pandemia", pero, según ha advertido, "esa mejoría debe ir de la mano de una actitud de prudencia", ya que el descenso tanto en el número de contagios como en el de personas ingresadas en los hospitales de Osakidetza "sigue siendo lento, mucho más de lo que nos gustaría".