El pidgin vasco-islandés, la lengua de los balleneros vascos

Con el objetivo de recordemos nuestra historia, el Itsasmuseum de Bilbao ha organizado una exposición artística temporal que a través de diferentes instalaciones, archivos fotográficos y diversos materiales Imanol Zubiauz , artista de la exposición nos hace revivir las travesías de los balleneros vascos. Esta lengua queda recogida en tres documentos o manuscritos con glosarios, frases, palabras y traducciones, que podemos contemplar en la exposición.

A través de la figura de un personaje ficticio ubicado en un barco ballenero de la época vamos conociendo las vivencias y recuerdos de este ballenero. Los vascos aterrizaron en Islandia concretamente a principios del siglo XVII. Desde entonces, la relación entre los pueblos se basó en el comercio generado a través de la explotación de los recursos que la ballena ofrecía. Así, se fue generando una mezcla entre los idiomas que servía para negociar. En uno de los glosarios que se muestran, reúne, palabras y frases relacionadas con el ámbito ballenero como “Christ Maria presenta for mi balia, for mi presenta for ju bustana”, que significa “Si Cristo y María me diesen una ballena, yo te daría la cola”. La exposición estará abierta hasta el 3 de noviembre.