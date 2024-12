Los nuevos 'terratenientes' de los montes de Gipuzkoa

Unos montes cada vez más descuidados y una huelga de cazadores que va camino a cumplir cuatro meses. Gipuzkoa se enfrenta a una importante plaga de jabalíes, cuya población no para de aumentar y que tiene como principales damnificados a los baserritarras. Entran a sus terrenos y arrasan con todo, dejando sus terrenos patas arriba. Iñaki Ansola, ganadero de Mausitxa Baserria en Elgoibar, explica que a estos animales les encantan los gusanos, pero claro, para poder comérselos, no les queda otra que remover la tierra. "Con el morro, levantan toda la tierra y te hacen unos destrozos terribles". Añade que en esas zonas "no sale hierba", lo que imposibilita por ejemplo hacer silo.

Además de afectar a su bolsillo, el ganadero indica que es una cuestión de salud pública. Los jabalíes, dice, son vectores de "muchas enfermedades" que atacan al ser humano "como la tuberculosis".

Durante la temporada, se estima que se cazan alrededor de 2.500 ejemplares. Al mismo tiempo, son animales que se reproducen con gran facilidad. Cada hembra puede tener entre 5 y 6 crías y dan a luz dos veces al año. Todo ello, apunta Ansola, hace que se sientan terratenientes de nuestros montes: nadie les hace competencia.

No tienen oposición. Esto, en palabras del ganadero, está provocando que los jabalíes le estén perdiendo el respeto a las personas. Asimismo, asegura que de continuar así no será sorprendente encontrarse con algún que otro ejemplar callejeando por la ciudad.