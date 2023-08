Nerea Melgosa visita Lesbos para reconocer la labor humanitaria de "Zaporeak"

El objetivo del viaje es conocer de primera mano el proyecto de Zaporeak, la ONG que reparte cada día 2.200 raciones de comida en el mayor centro de refugiados de Europa en una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas que cruzan el mar Egeo. En el campo de refugiados “Kara Tepe” malviven en condiciones infrahumanas entre 3000 y 3.500 personas. Zaporeak reparte la comida que cocina en las instalaciones que tiene a 15 kilómetros del campo. Dos furgonetas trasladan la comida hasta el campo donde los voluntarios de Zaporeak se encargan de repartir el alimento a los refugiados que esperan en cola el reparto. Para ello cuentan con un ticket dispensado por los médicos del recinto. Una ración única de comida sostenible que contiene las calorías necesarias.

Agenda delegación

Esta ONG cuenta desde 2018 con el respaldo y el apoyo financiero del Gobierno Vasco, que desde entonces ha destinado a esta organización 1.100.000 euros. Durante su estancia, la Consejera Nerea Melgosa y el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta participarán en reuniones con representantes de Acnur; con Stratis Kytelis, alcalde de Mitelene; con Dimitrios Kantemnidis, director general de Kara Tepe II, el Centro de Recepción e Identificación de Refugiados en Lesbos; con las ONGD When We Band Together y Because We Carry, que también trabajan en la zona con mujeres, niños y niñas; además de con otras partes interesadas involucradas en la respuesta humanitaria en Lesbos.