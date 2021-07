Maialen Chourraut, plata en los Juegos de Tokio

La lasartearra Maialen Chourraut ha completado su palmarés olímpico en Tokio 2020 con una medalla de plata que casi sabe a oro. La piragüista del Atlético de San Sebastián ha conseguido su tercera medalla olímpica en la prueba de K1 eslalon en los Juegos, un resultado que le da su tercera medalla olímpica tras el bronce de Londres 2012 y el oro de Río 2016 y que supone la tercera para España en estos Juegos.

A sus 38 años ha logrado un tiempo de 106.63 tras una bajada limpia y sin penalizaciones. Chourraut no ha realizado la bajada perfecta, pero ha sabido rehacerse en la segunda mitad del recorrido para situarse en la primera plaza provisional. Tan solo la alemana Ricarda Funk ha podido con la palista guipuzcoana ya que, la que estaba llamada a sucederla, la australiana Jessica Fox, se ha tenido que conformar con el bronce. Chourraut ha tenido que esperar a los resultados de otras seis rivales antes de saber que se había hecho con la plata. Unos momentos de espera "intensos y largos" según ha asegurado la palista.

"Lo he peleado"

Al terminar la prueba la palista guipuzcoana ha asegurado: "lo he peleado y me he llevado la medalla que me faltaba. El camino ha sido duro y realmente no tengo los pies en el suelo y no me lo llego a creer del todo". En las anteriores medallas llegaba como segunda en el ranking mundial, ahora era séptima.