Las Administraciones de Lotería vascas van a la huelga el día del Sorteo de Navidad

Las Administraciones de Lotería cerrarán las persianas para reclamar una subida de sus comisiones. Por cada décimo que venden para el sorteo de Navidad, el juego más popular de este negocio, los loteros se llevan el 4%, es decir 80 céntimos. Unos honorarios que llevan 17 años congelados. De los juegos activos reciben un 5,5% y de la lotería nacional de jueves a sábado, un 6%. No todo es alegría en el sector de la Lotería de Navidad y parece que se está llegando al límite. Los loteros han mostrado su descontento de forma clara con Loterías y Apuestas del Estado.

Huelga en Bizkaia

En Bizkaia, nueve de cada diez administraciones vizcaínas permanecerán con la persiana bajada todo el día, lo que significa que no servirá de nada pasarse por ellas para cobrar, en caso de contar con un billete premiado. Habrá que esperar al día siguiente. Administraciones de referencia en Bilbao como Ormaechea, Azcarreta, La Cruz, la más veterana de la ciudad, Lotería Martín, abierta desde hace casi 50 años, Lotería 21 en Heano y la Lotería los 400 millones de Colón de Larreategi, entre otras, secundan el paro. En concreto, hasta una veintena de administraciones del entorno de Indautxu y todas las del Casco Viejo, sin ir más lejos, no tendrán a nadie atendiendo.

Álava y Gipuzkoa

En Álava y Gipuzkoa el seguimiento será dispar. A pesar de que algunas administraciones de lotería secundarán la movilización planteada, otras muchas mantendrán sus persianas subidas, por lo que si hay algún afortunado entre sus clientes no tendrán que esperar hasta el jueves para cobrar cualquier premio si el décimo resulta ganador. Otros loteros, no obstante, han decidido no acudir mañana a trabajar.