Hogueras bajo la lluvia en Euskadi

Es importante no hacer hogueras cerca de elementos que puedan facilitar la propagación del fuego: vegetación, contenedores... No apilar más de 4 metros de material, evitar arrojar combustibles de poco peso como papel, confetis, tejidos o virutas de plástico. Nunca hay que encender la hoguera con líquido inflamable, en caso de viento no hay que encender el fuego, no saltar encima de la hoguera, vigilar bien a los niños, tener a mano un extintor, asegurarse de apagar bien y llamar al 112 en caso de problemas.

HOGUERAS EN LAS CAPITALES VASCAS

El Ayuntamiento de Bilbao ha autorizado hogueras en quince emplazamientos repartidos por los barrios de Deusto, La Ribera de Deusto, San Ignacio, Matiko, Zurbaranbarri, Parque Etxebarria, Santutxu, Otxarkoaga, Abusu-La Peña, San Adrián, Irala, Zorrotza, Bilbao La Vieja, Masustegi e Iturrigorri-Peñascal. En Donostia se encenderán 18 hogueras. Desde el ayuntamiento recuerdan que está prohibido hacer fuego en la playa. Después de dos años, se recupera la “Esku Dantza” de las autoridades municipales. Será a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución. En Vitoria-Gasteiz se han organizado dos hogueras oficiales: en Judimendi y en Arriaga-Lakua, ambas dentro del marco de sus fiestas.