En Euskadi también faltan hielos

Los costes para almacenar hielo han subido tanto que las empresa que lo fabrican en Euskadi, tampoco han hecho acopio durante el invierno. Sin stock y ante la alta demanda, es cuando se ha empezado a vez la escasez. De hecho empresas distribuidoras como Cubi Bilbao reconocen que desde varias provincias del Sur están llegando peticiones para mandar camiones llenos de hielo. El caso es que aquí no andamos sobrados y los costes serian excesivamente altos por el transporte. Y es que, aunque de momento se está sirviendo con normalidad, tanto desde Cubi Bilbao, distribuidora con sede en Bedia, como desde la empresa Hielos Gazteiz quien los fabrica, aseguran que trabajan al día .

Venta dia dia

A diario, apuntan desde Hielo Gazteiz , se vende la producción . Un total de 100.000 kilos de hielo, sin capacidad ahora mismo para aumentar la producción , un ajuste que habrá que hacerse para Otoño si la demanda sigue creciendo. A día de hoy no faltan hielo pero visto la avalancha de eventos y fiestas programadas este verano, los fabricantes de cubitos , no descartan que pueda haber desabastecimiento . De hecho en Vitoria , pala las fiestas de la La blanca, ya falta algún tipo de cubito y no se esta llegando a servir a nuevos clientes .

Porque no hay hielo

En los últimos tres meses desde Mayo la demanda de cubitos de hielo ha subido un 40% respecto al año pasado ,como apuntan en Onda Cero, desde varias empresas .De manda por el calor y por el aumento del consumo tras dos años con muchos bares cerrados y sin fiestas . Por otro lado los fabricantes, no han parado la producción pero han dejado de almacenar producto ante el aumento de costes para ello . Todo ello lleva a la situación actual .Así que quizás este verano las copas de fiestas las deberemos tomar , con un solo hielo .