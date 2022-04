Euskadi, primera comunidad con una estrategia integral contra la violencia infantil

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil , Euskadi ha presentado una estrategia integral contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia. A destacar, según la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz que “ninguna comunidad autónoma cuenta, a día de hoy, con una estrategia integral de este calado, y muy pocos países disponen en Europa de una estrategia similar”. Se trata de una herramienta pionera que persigue “prevenir todas las formas de violencia hacia la infancia y la adolescencia; detectar con mayor celeridad las que puedan producirse; intervenir tempranamente; brindar a niños, niñas y adolescentes la atención y la protección necesarias y reparar en la medida de lo posible los daños causados". Para ello fija 4 ejes de actuación, centrados en la prevención, la detección precoz, la atención y reparación del daño causado y la gestión colaborativa del conocimiento. Todo ello a través de un enfoque interseccional, que tiene en cuenta las variables que pueden contribuir a la discriminación y provocar o acentuar diversas formas de violencia, como el género, la raza, la identidad u orientación sexual o la situación socioeconómica. Este plan estratégico ha sido elaborado con la colaboración de un gran número de instituciones, entidades y profesionales

Datos del maltrato

Para el diseño de la estrategia se tomaron como punto de partida las conclusiones del estudio Violencia contra niñas, niños y adolescentes de la CAPV: diagnóstico, retos y orientaciones, presentado en 2019 por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Gobierno Vasco. Entre los datos que han permitido cuantificar y describir las principales formas de violencia que afectan a la infancia y la adolescencia en Euskadi, cabe destacar, por ejemplo, que, de acuerdo a los datos registrados por la Ertzaintza en 2020, un total de 1459 personas menores de 18 años fueron víctimas de un delito, incluyendo casos de violencia intrafamiliar, violencia de pareja o expareja y delitos contra la libertad sexual fuera del ámbito familiar.Por sexo, se registran más casos de chicas que de chicos; concretamente, en 2020 ellas constituyeron el 54% del total de víctimas. Por edad, la mayor parte de los casos registrados corresponden a adolescentes de entre 14 y 17 años. En lo que respecta al tipo y la forma de violencia, la intrafamiliar es la más habitual; supone un 45,5% del total de casos registrados. En 2020, la Ertzaintza identificó en Euskadi a 664 niñas, niños y adolescentes como víctimas de violencia dentro de su ámbito familiar, casi un 69% más que en 2016.También han experimentado un crecimiento notable los casos de violencia hacia niñas por parte de sus parejas o exparejas (25%) y los casos de violencia sexual (24,2%). En 2019, la Ertzaintza pudo identificar en Euskadi a 206 personas menores de 18 años como víctimas de violencia sexual, de entre las cuales un 80,6% fueron niñas y mujeres adolescentes. Resulta muy significativo, asimismo, que el Servicio de Atención a la infancia y la adolescencia del Gobierno Vasco, Zeuk Esan, batiera en 2020 un récord de llamadas, con un incremento del 23,5% desde 2018.

No obstante, una buena parte de esta violencia no se denuncia y, por lo tanto, no se registra. Permanece oculta por muy diversas razones; entre ellas, el miedo a represalias; la interiorización y normalización de la violencia; el estigma asociado a la denuncia o la carencia y/o el desconocimiento de canales de denuncia adaptados, accesibles y confidenciales. Algo que, como ha manifestado la consejera, la nueva estrategia espera corregir.