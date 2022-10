Euskadi estudiará descuentos progresivos en el transporte público

El pleno del Parlamento Vasco ha debatido esta proposición no de ley de EH Bildu en un momento en el que el Ayuntamiento de Vitoria gobernado por PNV y PSE, a través de la empresa municipal de autobuses Tuvisa, sí que ha aprobado la ampliación de la gratuidad a los menores de doce años en este medio de transporte, una medida que aún no ha entrado en vigor. Sin embargo, en la cámara vasca, la socialista Susana Corcuera ha cargado contra esta iniciativa. 'No vale el café para todos, no estamos en la feria de las ocurrencias', ha argumentado en tribuna. Esto ha sido aprovechado por el parlamentario de la coalición abertzale para recordarle plan de Sánchez de descuentos y abonos en Renfe, que tampoco tienen en cuenta la renta.

Gracias a la mayoría parlamentaria del PNV y PSE, lo que ha aprobado en el pleno es la enmienda de ambos grupos en la que se pide que sea la Autoridad del Transporte de Euskadi el foro en el que se proponga a los operadores públicos un sistema de descuentos "progresivos, en función del uso y condición personal", en el precio del billete. La enmienda añade que este sistema de descuentos "podrá llegar hasta la gratuidad en los usuarios de entre 6 y 12 años", así como en otros colectivos. De momento, no hay fecha para una nueva reunión de este órgano.