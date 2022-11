Convocatoria ELA, LAB y ESK

La educación pública vasca, llamada a la huelga este 30-N contra la futura ley

Miles de familias pueden verse afectadas este miércoles por la primera de las dos jornadas de huelga convocadas por los sindicatos ELA, LAB y ESK contra la futura Ley de Educación. El Gobierno vasco no oculta su 'incomprensión' ante una convocatoria que no solo no secundan todos los sindicatos, sino que tampoco se convoca en la Educación concertada.