Donostia, capital mundial del Star Wars solidario

La cita contará con la presencia de Albin Johnson, fundador de la Legión 501 que visitará por primera vez España. Además participará la actriz británica Samantha Alleyne, conocida por ser la primera mujer Stormtrooper (integrante de las tropas de asalto) en Star Wars y quien ha aparecido en las cinco películas de la saga en la era Disney.

Concierto solidario

El teatro Victoria Eugenia acogerá un concierto solidario el viernes 26 a las 19:30. La Orquesta y el Coro Filarmonía con sus 35 voces trasladarán a los asistentes a una "galaxia muy, muy lejana", estrenando en primicia "The Pink Side of The Force", himno oficial de The Pink Force en honor a Albin Johnson y al droide R2-KT.

Exposición

El viernes por la tarde y el sábado por la mañana se expondrán en el Palacio Miramar numerosos personajes de la saga. Además, Samantha Alleyne firmará fotos y habrá un photocall con los soldados imperiales.

Desfile

El plato fuerte será un desfile que se celebrará el sábado de 17:00 a 18:00 desde el Palacio Miramar hasta el Ayuntamiento donostiarra en el que participarán más de 300 personajes llegados de diferentes puntos de Europa. Esta marcha terminará con un homenaje a la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa.