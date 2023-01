Colegios concertados empiezan a rebajar las aportaciones de las familias

'Los centros de Kristau Eskola están reduciendo las aportaciones de carácter educativo en proporción al incremento de la financiación de la Administración, el deseo de todos es llegar a la gratuidad real y efectiva', ha explicado en Onda Cero la presidenta María Eugenia Iparraguirre. Por ahora no se marcan plazos para avanzar en este camino, la ley no está aprobada. 'Los centros venían con muchas dificultades y esto no se va a poder solventar, pero es la manera de ir de la mano en estas modificaciones que van a ir viniendo'.

En la misma línea, la federación de ikastolas entiende que, ante un aumento del 17% de la financiación pública, las familias han de ver compensado el esfuerzo en la misma proporción. Eso sí, cada centro tiene sus tiempos y depende de cuándo celebren sus asambleas.

Caso Corazonistas

Los tres colegios Corazonistas que existen en Euskadi han dado ya ese paso. En el caso del de Vitoria, se convierte en primero del territorio alavés que ha anunciado a las familias que reduce desde este mes los gastos de mantenimiento y funcionamiento. Un alumno de bachillerato, por ejemplo, deberá abonar 18 euros menos, en primaria 8 menos. Y aunque las aulas de uno y dos años aun no están concertadas, la factura que abonan las familias será de 37 euros menos. 'Tanto Kristau Eskola como Gobierno vasco piden gestos, pero hasta que no hemos tenido todos los cálculos no lo hemos hecho' ha detallado en Onda Cero el director titula Chema Rodrigo. 'Consultamos a la sede en Madrid de la institución y tras el análisis se ha tomado la decisión de hacer una reducción de un 15% en los gastos que asumían las familias'.