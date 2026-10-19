Casi el 90 % de los municipios vascos son de renta alta

Pozuelo de Alarcón en Madrid y Matadepera en Barcelona son los municipios de más de 2.000 habitantes de mayor renta de España, con una media de 32.612 y 28.607 euros por habitante, respectivamente, una cifra que en ambos casos triplica la del municipio de menor renta, Iznalloz (Granada), con 9.153 euros.

Es lo que refleja el Atlas de distribución de renta de los hogares, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos correspondientes al año 2024, que sitúa Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros, como el tercer municipio de más renta.

Después entra en el la lista Getxo (Bizkaia, 26.472 euros); Sant Just Desvem (Barcelona, 26.434 euros); Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 26.306 euros) y Las Rozas (Madrid, 26.014 euros).

La estadística revela una gran desproporción geográfica de la renta, ya que el 89,7 % de los municipios vascos se encuentran entre el 25 % de mayor renta (es decir, que la renta media supera los 17.157 euros)