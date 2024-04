Campaña, vacaciones y Athletic

El comienzo de la campaña electoral menos estridente y probablemente más sosegada de la historia de Euskadi pilla a muchos vascos de vacaciones y, sobre todo a los vizcaínos, pensando en otras cosas: claro está que en la final de la Copa del Rey del sábado en la que el Athletic quiere traer a Bilbao el trofeo, cuarenta años después. ¡Aviso! (para los candidatos a lehendakari): en Vizcaya, hasta el domingo, los mensajes quedan aparcados y, si ganan los rojiblancos la final, la euforia eclipsará durante días cualquier propuesta por muy atractiva que sea.

Para los que se asomen ya a la Campaña deberán esforzarse, en primer lugar, en conocer a los candidatos y candidatas. No es habitual que, salvo Miren Gorrotxategi y Amaia Martínez, todos sean nuevos en estas lides. Imanol Pradales fue remero y quiere bogar hacia la Lehendakaritza.

Peio Otxandiano es un ingeniero, pata negra de Bildu, que apenas habla de independencia. Eneko Andueza es un eibarrés que lidera el PSE y quiere ser la llave. Javier De Andrés, vitoriano con gran bagaje político, busca relanzar al PP. Miren Gorrotxategi, repite en Podemos, mientras que Alba García es una joven que viene del espacio morado para intentar que Sumar tenga un hueco en el País Vasco. Vox presenta a Amaia Martínez, una vitoriana que regenta una armería y que quiere seguir con su escaño en el Parlamento.

En este primer día, PNV y Eh Bildu ya se afanan en polarizar la campaña. A ambas formaciones les puede venir bien alentar entre la ciudadanía vasca que de no votarles a ellos contribuirán a la victoria del otro. Parece no importarles, o sí, con quienes se verán obligados a pactar, teniendo en cuenta que en Euskadi no resulta sencillo lograr mayoría absoluta. Por ello, PSE, PP, Elkarrekin Podemos y Sumar, buscan influir, hacerse valer y sacar la cabeza en unas elecciones donde, de nuevo, Álava es el territorio a batir.