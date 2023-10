Javier de Andrés: " El PNV es un partido de izquierdas"

El único candicato hasta la fecha para ostentar la presidencia del PP en Euskadi, Javier de Andrés , ha estado hoy en los micrófonos de Onda Cero Euskadi. No será hasta el 4 de noviembre cuando se celebre el XVI Congreso regional del PP vasco en Vitoria, momento en el que se elegirá el nuevo presidenete . De momento , Javier de Andrés se siente apoyado y ratificado por diferentes compañeros de partido como Laura Garrido, quien sonaba como posible aspirante al cargo, Alfonso Alonso o Borja Sémper , entre otros. Sin embargo, De Andrés ha hecho una referencia especial a su padre político, el que fuera Diputado General de Álava, Ramón Rabanera.

Respecto a las elecciones autonómicas y a los partidos que aspiraran a hacerse con el ejecutivo vasco, De Andrés ha culpado al PNV de abandonar sus orígenes "para convertirse un partido de izquierdas ya que se une a partidos como el PSE o Podemos, por conveniencia, para no perder su cuota de poder". Cree, además, que no hay divergencia ideológica con EH-BILDU , sino "divergencia estética porque a la hora de votar coinciden en todo. No hay polaridad sino una competencia por un mismo espacio electoral".

Sobre la posibilidad de una amnistía para que Sánchez sea presidente cree que " es una ilegalidad dar órdenes a los jueces para que no juzguen delitos de malversación" de los integrantes de JUNTS a quienes también apoyan los nacionalistas vascos.