INFORMATIVO MATINAL BIZKAIA

Más de Uno Bizkaia (8:20) 23/02/2022

San Mamés acogerá el próximo 3 de julio un concierto de Metallica, un gran evento que será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de Bizkaia con la promotora Live Nation. La actuación de Metallica, a la que se prevé la asistencia de 45.000 personas, será el colofón de una larga jornada de rock, el Bilbao-Bizkaia Rock Day, ya que la banda californiana estará precedida en el escenario de San Mames por Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes, que comenzarán su actuación a las cuatro de la tarde. Las entradas saldrán a la venta mañana a partir de las 10 de la mañana.