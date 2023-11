Azpiazu cierra la puerta a un acuerdo presupuestario con la oposición

"No merece la pena hacer otra ronda de contactos porque no hay voluntad real de acuerdo". Así de contundente se ha mostrado el consejero , Pedro Azpiazu, quien considera inviables las propuestas de los grupos de la oposición, que ascienden a más de 300 millones de euros, y que son inasumibles económicamente.Ya anunció la semana pasada que la cercanía electoral no iba a ayudar y ha tachado de " discursos electorales" los planteamiento de los grupos de la oposición. Aún así, no descarta abrir la puerta a propuestas planteadas, vía enmienda. Ha vuelto a insistir que la mayoría absoluta con la que cuentan PNV y PSE al frente del Gobierno Vasco no hace necesario el apoyo de ninguna otra formación , aunque, ha reconocido, que hubiera sido mejor conseguir un consenso más amplio dada la coyuntura económica y social que estamos viviendo. Ha dejado claro, que el "Gobierno no va a hacer ningún intento de acercamiento".

Azpiazu ha pedido "calma a la ciudadanía"porque el presupuesto de más de 15 mil millones de euros hará que Euskadi siga avanzando. "Los datos evidencian una capacidad de resiliencia de nuestra economía, de nuestro tejido productivo y de nuestras instituciones de tremenda solidez".

ELKARREKIN PODEMOS

"La propuesta de Elkarrekin Podemos denota una preocupante lejanía de la realidad financiera y jurídica de este país.Al analizarla, hemos comprobado que vuelven a incluir medidas ya debatidas en ejercicios anteriores, y añaden algunas “novedosas” cuestiones como peticiones a la fiscalía general del Estado, dedicación de recursos del Gobierno a transporte público de municipios, incluyendo cuestiones que son competencia foral, o elementos que definen como compromiso político porque da vértigo solo pensar en su coste. No tiene sentido abrir ninguna negociación con un grupo político que este momento ha planteado una propuesta inasumible en lo político y en lo económico".

EH-BILDU

"La introducción de su propuesta es sorprendente, ya que da a entender que las instituciones vascas comenzamos nuestra andadura hoy, en 2023 y que hasta ahora nada se ha hecho.Sinceramente, entiendo la labor de oposición, y la respeto profundamente, pero en esa labor hay que saber medir.El presupuesto de Euskadi responde al compromiso político que tenemos con la sociedad vasca y tiene el foco puesto en mejorar los servicios públicos de este país, logrando el necesario equilibrio para que nuestras empresas sean competitivas en un mercado global.Euskadi compite desde lo local en un mundo global.Los cambios estructurales que se proponen responden a un claro posicionamiento electoral.Sí es sorprendente el nivel de exigencia que tienen con el Gobierno Vasco y lo sencillo que les resulta apoyar en otras zonas geográficas investiduras o presupuestos".

CIUDADANOS

"Respecto a la propuesta del único representante de Ciudadanos en el Parlamento Vasco (75 escaños), resultaría ciertamente extraño entrar a un debate sobre cuestiones concretas cuando el planteamiento global de la misma está en las antípodas de nuestro proyecto político".

PP

"Aún no hemos recibido su propuesta, que analizaremos también cuando nos llegue, pero las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación tampoco invitan al optimismo".