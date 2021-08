Con Susana Marqués

Más de Uno Euskadi 04/08/2021

Esperando a 2022. Vitoria-Gasteiz vive este 4 de agosto con sentimientos que van desde la tristeza a la resignación. Gorka Ortiz de Urbina, Celedón, "sueña" con volver a encarnar el próximo año al popular aldeano de Zalduondo. Pese a que 2021 debería ser su último año, confiesa que no le gustaría marcharse "por la puerta de atrás". "Si el cuerpo me aguanta, recuperaré estos dos años perdidos", promete. También el alcalde, Gorka Urtaran, confiesa su "tristeza" ante otras fiestas que no serán y promete para el próximo año unas fiestas para disfrutar "triplemente" por lo no disfrutado en 2021 y 2022.