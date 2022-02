LUMAfest! anima a los jóvenes a acercarse a la literatura

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

La joven escritora donostiarra Paula Gallego hablará hoy con Amaia García sobre su nuevo libro 'La tinta que nos une'. Un encuentro en euskera en el que la finalista del Premio Ateneo de Novela Joven de Sevilla abrirá su espacio creativo al público, ese que desde hace años le ha convertido en éxito de ventas en la Feria del Libro de Madrid. Mañana la escritora bonaerense Romina Garber asistirá al encuentro de forma virtual desde Miami para presentar los libros 'Lobizona' y 'Cazadora', dos primeras partes de la trilogía 'Wolves of no World'. Garber, graduada por Harvard College, fue bestseller internacional para el New York Times con su serie 'Zodíaco'. Por último, la clausura correrá a cargo de Iria Parente (Madrid, 1993) y Selene Pascual (Vigo, 1989), una sinergia literaria que comenzó en 2012 y que, a día de hoy, acumula casi una veintena de libros publicados. Son consideradas de las autoras de literatura juvenil en castellano más queridas. En esta ocasión conversarán sobre su saga 'Olympus', en la que reinterpretan los mitos griegos. Todas las charlas estarán disponibles en 'streaming', tanto en euskera como en castellano y, para poder acceder a la retransmisión en vivo, es imprescindible pedir las invitaciones gratuitas a través de www.lumafestibala.com.