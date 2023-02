Con Juan Carlos de Julián

Euskadi en la Onda 03/02/2023

La vicepresidenta Nadia Calviño visita Vitoria con una apretada agenda y con un mensaje claro sobre la cogobernanza en el reparto de los Fondos Europeos: responde ante el lehendakari que Euskadi ya gestiona 850 millones que han llegado a 750 empresas. Añade que esta reivindicación no se corresponde con la realidad. Y el lehendakari rechaza exigir exclusividad a los médicos de Osakidetza. Cree que no habría profesionales suficientes. Por lo tanto, podrán continuar compaginando su cargo con un segundo en la sanidad privada. El País Vasco no seguirá la estela de Navarra donde se ha acabado con la práctica, muy común, de derivar pacientes de un sistema a otro.