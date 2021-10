Aitor Elizegi: "Me veo en el Athletic siempre, cerca, apoyando a este club"

El presidente del Athletic, Aitor Elizegi, ha asegurado en los micrófonos de Onda Cero que el club "tiene las herramientas para dejar atrás la pandemia" y que además "está capacitado para equilibrar estos presupuestos". Unos presupuestos que por tercera vez consecutiva llevan implícitos pérdidas económicas. En este sentido el máximo mandatario rojiblanco ha pedido "un esfuerzo económico" para "salir juntos" y ser de nuevo "el club y el rival que siempre hemos conocido".

Sobre la 'cuota Covid' "lineal" de 120 euros el presidente rojiblanco advierte que los socios solo han hecho frente a dos cuotas en tres años y "es algo extraordinario". Además sigue opinando que la cuota de socio va más allá de los partidos del primer equipo y que el club "ha seguido invirtiendo". Por todo ello Elizegi asegura que "en Junio de 2022 quien llegue a la dirección del club se va a encontrar el club preparado para afrontar el futuro" con "la plantilla renovada del equipo masculino y femenino" y un San Mamés y Lezama actualizados.

Futuro

Aitor Elizegi ha asegurado que en Junio de 2022 habrá elecciones como prometió al acceder al cargo. Sobre la fecha exacta de los comicios dependerá de "los intereses deportivos del club. En cuanto cada categoría cierre su calendario". Sobre si él se ve en el futuro ha comentado que "me veo en el Athletic siempre, cerca, apoyando a este club" si bien "ahora me importa nada que sea el último presupuesto que defiendo", ha matizado.

Sea como fuere tiene por delante meses de mandato en los que "nos hemos obligado a dejar el club en mejores condiciones deportivas" y sobre una presunta renovación de Marcelino no cree "que estuviéramos hipotecando el futuro si no asegurándolo". Y sobre la posible venta de jugadores importantes del equipo cree que "no estaría bien" porque hay que exigirse que "los jugadores que tienen talento de Lezama estén con nosotros el máximo tiempo posible".